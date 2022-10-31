Аксенов предложил новую схему досмотра следующих в Крым грузовиков

Глава Крыма Аксенов предложил досматривать в Ростове-на-Дону следующие в регион грузовики

Следующие в Крым грузовики можно досматривать в пункте пропуска в Ростове-на-Дону. Эту новую схему досмотра предложил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы региона, новая схема поможет избежать очередей при въезде на полуостров.

«Готовим предложения в части того, чтобы в Ростове-на-Дону пломбировали все грузы, чтобы мы проходили уже на въезд в Республику Крым без досмотров. К сожалению, это времени отнимает колоссальное количество», — сообщил он.

По словам Аксенова, время ожидания для въезда в Крым со стороны Херсонской области составляет не менее шести часов и это время необходимо сокращать.

Ранее Минтранс предупреждал о затруднении движения по Крымскому мосту.