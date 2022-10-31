Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:31, 31 октября 2022Наука и техника

В США рассказали о проблемах при производстве турецкого танка Altay

Источник Defense News рассказал о технических проблемах при производстве танка Altay

Фото: Александр Лысенко / Flickr

Турция готовит производство первых танков Altay, но существуют серьезные технические проблемы. Об этом сообщает американское издание Defense News со ссылкой на источник.

«Существуют серьезные технические и другие проблемы», — сказал он.

Отмечается, что Анкара ведет переговоры о покупке 100 двигателей и трансмиссий южнокорейского производства для танка Altay. Однако источник издания в отрасли сообщил об отсутствии прогресса в переговорах.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

В компании BMC, которая будет производить Altay, заявили, что Турция получит первые танки в 2023 году. Генеральный менеджер компании Мехмет Карааслан сказал, что компания планирует поставлять восемь танков в месяц в рамках заказа на первую партию машин.

Компания BMC в 2018 году получила контракт на создание 250 танков Altay. Также компания будет обслуживать выпущенные машины и создаст технологический центр танковых систем. В Турции планируют выпустить 1000 танков Altay.

Ранее издание Popular Mechanics назвало доступность главным преимуществом российского танка Т-90.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Небензя анонсировал меры России по досмотру идущих по Черному морю судов
Кремль назвал чушью предположение разведки Киева о двойниках Путина
Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога
Небензя заявил о поставленном кресте на гуманитарном измерении сделки по зерну
Назван гонорар Карелина за единственный в карьере бой по правилам MMA
Название мемуаров принца Гарри испугало королевскую семью
В США рассказали о проблемах при производстве турецкого танка Altay
Психолог рассказала о влиянии первого снега на самочувствие
ООН решила выяснить причины выхода России из сделки по зерну
ОПЕК предсказала России снижение добычи нефти до 2027 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.