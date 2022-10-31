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12:32, 31 октября 2022Наука и техника

Apple задержала выпуск новых гаджетов

Bloomberg: Apple отложила анонс компьютеров MacBook Pro, Mac mini и Mac Pro на 2023 год
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mason Trinca / Reuters

Компания Apple задержала анонс новых компьютеров и перенесла выпуск на 2023 год. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналиста Марка Гурмана, в американской компании решили представить новые компьютеры позже — в первом квартале 2023 года. Ранее сообщалось, что Apple может показать модели компьютеров MacBook Pro, Mac mini и Mac Pro до конца 2022 года. По информации Гурмана, в начале 2023 года компания должна представить серию новых устройств — в том числе, 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro на базе процессора M2.

Ожидается, что Apple продолжает работу над Mac Pro с 24-ядерным процессором, 76 графическими ядрами и 192 гигабайтами памяти. Вероятно, профессиональный гаджет будет оснащен чипом M2 Ultra или M2 Extreme.

Журналисты издания MacRumors отметили, что глава Apple Тим Кук ранее мог косвенно подтвердить, что до 2023 года корпорация не будет анонсировать новые устройства. В ходе последнего финансового отчета Кук заявил, что «линейка продуктов Apple определена».

В конце октября Кук заявил, что Apple не смогла удовлетворить высокий спрос на новые смартфоны. По словам руководителя компании, поставки флагманских смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max какое-то время будут ограничены.

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Андрей Ставицкий
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