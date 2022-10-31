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20:42, 31 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко утвердил создание учебно-боевых центров совместно с Россией

Лукашенко утвердил проект соглашения о создании учебно-боевых центров совместно с Россией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил проект соглашения о создании учебно-боевых центров совместно с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Соответствующий указ белорусский лидер подписал 31 октября. Уточняется, что проект одобрили в качестве основы для проведения переговоров. Как утверждают в пресс-службе, Минобороны республики уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в рамках документа. Кроме того, оборонное ведомство может проводить переговоры по данному вопросу.

Ранее войска Союзного государства приступили к выполнению задач по защите формирования. Были отработаны различные варианты развертывания и применения региональной группировки войск (РГВ).

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Кристина Есикова
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