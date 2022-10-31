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17:15, 31 октября 2022Бывший СССР

Под Черкассами загорелся объект энергетической инфраструктуры

В госслужбе по ЧС Украины сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры в Черкасской области

Фото: Александр Ермошенко/ Reuters

В Черкасской области Украины загорелся объект энергетической инфраструктуры. О пожаре сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны, передает РИА Новости.

«В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный ракетными ударами. Во время утренних ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры возник пожар», — сообщили в украинском ведомстве.

Там также уточнили, что над ликвидацией последствий возгорания работали 15 единиц техники и 73 сотрудника экстренных служб.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах Украины повреждено 18 объектов, большая часть которых — энергетические. Он уточнил, что сотни населенных пунктов в семи регионах страны были обесточены.

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