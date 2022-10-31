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13:35, 31 октября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении 18 объектов

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что в 10 регионах страны повреждены 18 объектов

Фото: Artem Sobolev / Reuters

В 10 регионах Украины повреждено 18 объектов, большая часть которых — энергетические. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические», — написал он.

Шмыгаль уточнил, что сотни населенных пунктов в семи регионах страны были обесточены. По его словам, в Киевской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Премьер призвал население сознательно потреблять электроэнергию.

Утром 31 октября в Харькове зафиксировали два прилета, был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Винницкой и Полтавской областях произошли взрывы. Сообщалось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прозвучали в Киевской и Днепропетровской областях.

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Кристина Есикова
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