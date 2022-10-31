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12:35, 31 октября 2022Мир

Франция предложила создать сухопутную альтернативу зерновой сделки

Франция создаст сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины через Польшу и Румынию

Фото: Sun Fanyue / Globallookpress.com

Франция и ее партнеры по ЕС намерены создать сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины в качестве альтернативы маршрутам, которые сейчас действуют в рамках зерновой сделки с участием Турции, России и ООН. Предположительно, он будет проходить через Румынию и Польшу. Об этих планах сообщил французский министр сельского хозяйства Марк Фено в интервью радиостанции RMC.

«В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле (...), в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене», — предложил министр.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

31 октября стало известно, что команды Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки после выхода из нее России.

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Виктория Кондратьева
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