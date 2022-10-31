Четыре человека пострадали от утечки газа в американском аэропорту
Четверо рабочих пострадали из-за утечки газа в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом говорится в заявлении пожарной службы города.
«Четверо рабочих почувствовали недомогание после выброса углекислого газа в подсобном помещении международного аэропорта Лос-Анджелеса сегодня утром», — сообщили в пожарном управлении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб уточнили, что утечка газа произошла во время выполнения строительных работ. Все пострадавшие, среди которых трое мужчин и одна женщина, были рабочими.
Одного из пострадавших обнаружили «без пульса и дыхания». Его госпитализировали в критическом состоянии. У остальных наблюдалось «легкое недомогание».
Из терминала, в котором произошла утечка, было эвакуировано порядка ста человек.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трое детей отравились угарным газом в квартире. Пострадали годовалый ребенок и дети четырех и шести лет. Предварительно, причиной отравления несовершеннолетних стала утечка газа у соседей и сломанная в их квартире вытяжка.