Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:27, 31 октября 2022Мир

В Германии оспорили безукоризненность США

ZDF: позиционирующие себя как эталон демократии США ответственны за войны и перевороты

Фото: Saad Alfozan / Unsplash

Журналист и историк Мирко Дрочманн оспорил безукоризненность позиционирующих себя как эталон демократии Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился с немецким телеканалом ZDF.

Он заявил, что США с удовольствием представляют себя «бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии», однако не следует забывать о проявленной ими жестокости, включая военные операции, в которых государство принимает участие на сегодняшний день. «Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб», — указал журналист.

Дрочманн подчеркнул, что кажущиеся безобидными события оказываются «каталогом ужасов». Смена режимов, прямые нападения и войны чужими руками — все это рушит образ США как безупречного «хорошего парня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в желании нажиться на европейцах. Он заявил, что цена, по которой европейцам предлагают приобрести американский газ, в 3-4 раза выше, чем на внутреннем рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Экс-президент Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии
Маск анонсировал пересмотр процесса верификации в Twitter
Мужчина оригинально отомстил брату за испорченную свадьбу и разрушил его жизнь
Раскрыто влияние жизни в мегаполисе на сердечно-сосудистую систему
Рассекречены документы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ
Побывавшая на пляжном курорте Европы россиянка раскрыла способ дешево отдохнуть
В Германии оспорили безукоризненность США
Врачи нашли связь между первым сексом и женским иммунитетом
Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантов
Диетолог посоветовала 10 продуктов для похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.