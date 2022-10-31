Бывшая итальянская гимнастка обвинила тренеров в издевательствах

Бывшая итальянская гимнастка Нина Коррадини обвинила тренеров в издевательствах из-за веса

Бывшая итальянская гимнастка Нина Коррадини обвинила тренеров в издевательствах. Об этом она сообщила в интервью изданию La Repubblica.

Спортсменка заявила, что причиной травли со стороны тренеров был ее вес. Коррадини рассказала, что ей постоянно приходилось принимать слабительные, из-за чего однажды во время завтрака она упала в обморок, но ее заставили идти на тренировку. Бывшая спортсменка добавила, что тренеры публично унижали и оскорбляли ее, когда у нее не получалось показать нужный вес.

Коррадини 19 лет. Итальянка — серебряный призер чемпионата Европы 2017 года в командном многоборье.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду немец Ян Хемпель рассказал о том, что в детстве и юношестве подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера. По его словам, домогательства начались с 11-летнего возраста. Он также отметил, что Ассоциация водных видов спорта Германии знала о ситуации, но бездействовала.