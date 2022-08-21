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Призер ОИ из Германии рассказал о сексуальном насилии со стороны тренера

Призер ОИ из Германии Ян Хемпель рассказал о сексуальном насилии со стороны тренера

Фото: Reuters

Двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду немец Ян Хемпель рассказал о том, что в детстве и юношестве подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

По словам спортсмена, домогательства начались с 11-летнего возраста. Он также отметил, что Ассоциация водных видов спорта Германии знала о ситуации, но бездействовала. После обвинений Хемпеля от должности отстранили главного тренера сборной Лутца Бушкова.

Хемпель завоевал серебро на Олимпиаде 1996 года в Атланте и бронзу на Играх-2000 в Сиднее в прыжках с 10-метровой вышки. Он также взял серебро и бронзу на ЧМ-1998. Лангер покончил жизнь самоубийством в 2001 году.

В мае 2021 года двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о домогательствах в фигурном катании. «Упаси бог, у нас 15-летние дети занимаются, вы что?! Это подсудные дела. В фигурном катании такого нет. У нас жесткий спорт», — заявила она.

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Алексей Гусев
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