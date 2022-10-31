Звезда «Человека-паука» избавится от дома в Голливуде

Dirt: актриса Лора Харриер продаст дом за 3,5 миллиона долларов

Звезда фильма «Человек-паук: Возвращение домой» Лора Харриер избавится от своего дома в районе Лос-Анджелеса Голливуд-Хиллз. Актриса выставила недвижимость на продажу за 3,5 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Объект был построен в 1920-х годах, а в 2021 году прошел масштабную реновацию. Внутри трехэтажного дома четыре спальни и три ванные, его площадь составляет 297 квадратных метров. В нем есть просторная гостиная со встроенными в стены резными книжными шкафами и кухня с деревянной мебелью и техникой из нержавеющей стали. Здание оснащено системой интеллектуального дома.

Из расположенной на втором этаже хозяйской спальни можно попасть на террасу. Помимо основного здания на участке в 7,2 сотки располагаются гостевой дом с дополнительными спальней и ванной, бассейн, спа-зона и двухместный гараж.

Харриер выставила объект на продажу во второй раз. Впервые актриса попыталась найти нового владельца недвижимости в конце марта, однако впоследствии передумала избавляться от жилья и отменила сделку.