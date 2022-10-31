В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска украинским РСЗО HIMARS

ВС Украины утром в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Алчевску. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский обвинил ВСУ в бессистемном применении противорадиолокационных ракет. Офицер пояснил, что изначально этот боеприпас предназначен для поражения систем противовоздушной обороны, но украинские военные применяют это оружие не так, как задумано, а в качестве обычных ракет большой дальности