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08:25, 31 октября 2022Россия

В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска украинским РСЗО HIMARS

ВС Украины утром в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Алчевску. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский обвинил ВСУ в бессистемном применении противорадиолокационных ракет. Офицер пояснил, что изначально этот боеприпас предназначен для поражения систем противовоздушной обороны, но украинские военные применяют это оружие не так, как задумано, а в качестве обычных ракет большой дальности

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Марина Совина
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