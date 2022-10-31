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19:18, 31 октября 2022Экономика

Российский бизнесмен покончил с собой в Москве

Российский бизнесмен Артем Асланян покончил с собой в элитном ЖК Москвы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский бизнесмен Артем Асланян покончил с собой в Москве. Его тело было найдено на территории элитного жилого комплекса (ЖК) «Воробьевы горы». Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, перед смертью Асланян отправил сообщение матери, в котором говорил про большое количество дел и что «вообще все надоело». После этого он покончил с собой. Позднее тело бизнесмена на территории ЖК нашел дворник. Предполагается, что к самоубийству привели проблемы в бизнесе.

В субботу, 29 октября, российскому бизнесмену исполнилось 39 лет. Mash также уточняет, что он был учредителем пяти компаний, связанных с ресторанным бизнесом и услугами питания. В их числе — Moscow Food, «Парк Менеджмент», Istanbul Kebab, Bluefin и еще одно предприятие в городе.

В мае также стало известно, что в Москве был найден мертвым Владимир Лякишев — бизнесмен основал вместе с партнерами «Кулинарную лавку братьев Караваевых». Его тело нашла супруга. Согласно данным, он поднялся на технический этаж многоэтажки, в которой жил, и покончил с собой.

В январе 2022 года покончил с собой топ-менеджер транспортной компании «Газпром инвест» (100-процентная «дочка» «Газпрома»). Его тело нашли в ванной в элитном поселке Выборгского района Ленинградской области. Рядом с ним была предсмертная записка.

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Варвара Кошечкина
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