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15:56, 31 октября 2022Культура

Канье Уэсту предрекли финансовый кризис

Page Six: рэперу Канье Уэсту предрекли финансовый кризис через несколько месяцев
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Walik Goshorn / imago-images.de / Globallookpress.com

Американскому рэпера Канье Уэсту предрекли финансовый кризис, с которым он может столкнуться через несколько месяцев. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания утверждают, что в настоящий момент у музыканта пять основных источников дохода, однако четыре из них в настоящее время находятся под угрозой из-за скандальных высказываний звезды. И хотя у Уэста имеется большой запас денег, у него может возникнуть трудности с заработком, поскольку многие компании разрывают с ним контракты, а его концерты отменяются.

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Анонимный источник издания утверждает, что большая часть доходов Уэста была основана на сотрудничестве с Adidas. Теперь, когда эта сделка разорвана, исполнителю будет сложнее поддерживать привычный образ жизни.

Ранее музыкант выложил в соцсетях пост: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите». Он также опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он. После этого исполнителя заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фоне скандальных высказываний Уэста стало известно, что немецкий производитель одежды, обуви и товаров для спорта Adidas планирует прекратить сотрудничество с рэпером. Ранее работу с артистом прекратили бренды GAP и Balenciaga. 26 октября сообщалось, что Уэст лишился статуса миллиардера.

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Евгений Шульгин
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