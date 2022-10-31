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21:51, 31 октября 2022Экономика

Немецкая сеть универмагов закроет треть филиалов из-за кризиса

FAZ: немецкая сеть Galeria Karstadt Kaufhof закроет треть филиалов из-за кризиса

Фото: Annette Riedl / dpa

Немецкая сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof закроет не менее трети своих филиалов в рамках процедуры защиты от банкротства из-за кризиса. Об этом сообщил глава сети Мигель Мюлленбах в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сеть состоит из 131 торгового центра в 97 городах Германии. По словам руководителя группы универмагов, его компания вынуждена обратиться в суд по делам о несостоятельности. Бизнес намерен пройти процедуру защиты от банкротства.

«Экзогенные факторы, инфляция, выросшая до рекордного уровня из-за войны на Украине, многократно возросшие цены на энергоносители, привели к возобновлению высокой частоты потерь в центрах городов и исторически негативным потребительским настроениям и, следовательно, общему нежеланию покупать со стороны потребителей», — подчеркнул Мюлленбах.

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Для реализации будущей концепции существующая сеть должна быть значительно сокращена «минимум, на треть», отметил он.
«В филиалах, которые мы не будем продолжать обслуживать, будут проведены обязательные сокращения. (...) К сожалению, в данной ситуации это неизбежно, чтобы сохранить большую часть компании», — резюмировал глава компании.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ планируют дополнительно выделить 40 миллиардов евро на спасение энергоконцерна Uniper. Немецкая энергетическая компания оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии около 12,3 миллиарда евро. Руководство Uniper обвинило в этом Россию.

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Юлия Мискевич
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