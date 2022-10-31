В Киеве прозвучали взрывы

Украинские СМИ сообщают о десяти взрывах в Киеве и Харькове

В Киеве произошли взрывы. Об сообщает украинское издание ТСН.

Сообщается, что в разных частях украинской столицы пропал свет. Кроме того, по меньшей мере пять взрывов было слышно в Вышгородском районе Киевской области. По данным Telegram-канала «Страна.ua», в Киеве и области прогремело около десяти взрывов, в пригородах пропали электричество и вода.

О прозвучавших взрывах также сообщили в Харькове. Отмечается, что в части города исчезло электричество. Удары по населенному пункту также подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. По словам мэра, в городе были зафиксированы два прилета. Он также отметил, что в результате был поврежден объект критической инфраструктуры.