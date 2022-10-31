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17:59, 31 октября 2022Бывший СССР

В Молдавии заметили «комбайн» репрессий

Депутат Молдавии Цырдя заявил о работе «комбайна» репрессий в республике

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя заметил в республике работающий «комбайн» репрессий. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Как говорят у нас: не включают же комбайн ради одного колоска. Раз включил комбайн, нужно уже косить все, что попало. Статус обвиняемого получила и [экс-премьер Молдавии] Зинаида Петровна [Гречаная]», — заявил он, обсуждая дело против бывшего президента республики Игоря Додона и членов его семьи.

По словам политика, Гречаная была одним из лучших премьер-министров страны и вела себя очень корректно с нынешней главой государства Майей Санду.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая. Его подозревают в государственной измене. Также ему инкриминировали коррупционные преступления. 26 мая суд отправил экс-президента республики под домашний арест на 30 суток. Срок заключения продлевали уже дважды.

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Кристина Есикова
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