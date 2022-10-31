МИД раскрыл причину деградации ситуации на Корейском полуострове

Зиновьев: ситуация на Корейском полуострове переходит к политике «острие против острия»

Москва отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове продолжает деградировать. Причину такого развития событий раскрыл директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев, передает ТАСС.

По словам дипломата, окно возможностей для урегулирования обстановки не было своевременно использовано. Он отметил, что северная Корея демонстрировала свою добрую волю, когда долгое время воздерживалась от каких-либо действий на полуострове.

«К сожалению, сейчас мы видим переход от политики "добро в ответ на добро" к политике "острие против острия"», — заключил Зиновьев. Он добавил, что пуски ракет со стороны КНДР были спровоцированы военно-политической активностью Южной Кореи, которая в последние месяцы активизировалась в регионе.

«Это и активное подключение американских военных мощностей к тому, что происходит на полуострове, и масштабнейшие маневры между Республикой Кореей и США, которых очень давно там не было», — резюмировал дипломат.

Ранее стало известно о начале совместных военных учений США и Южной Кореи, в которых задействованы порядка 240 военных самолетов. Учения начнутся 31 октября и продлятся пять дней. Причиной их проведения была названа растущая угроза безопасности со стороны Северной Кореи.