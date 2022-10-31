Стало известно о начале совместных военных учений США и Южной Кореи

«Ренхап»: в совместных учениях США и Южной Кореи задействованы около 240 военных самолетов

В совместных военных учениях Соединенных Штатов и Южной Кореи задействованы порядка 240 военных самолетов. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

В публикации говорится, что учения начнутся 31 октября и продлятся пять дней. Причиной их проведения послужила растущая угроза безопасности со стороны Северной Кореи. Сеул и Вашингтон обеспокоены тем, что Пхеньян может усугубить напряженность, в том числе, при помощи испытания ядерного оружия. Уточняется, что во время подготовки будут круглосуточно проводиться основные воздушные операции, в частности, обеспечение противовоздушной обороны и аварийный воздушный перехват.

В учениях будут задействованы около 140 самолетов южнокорейских Военно-воздушных сил (ВВС), включая истребители F-35A, F-15K, KF-16, а также заправочный самолет KC-330. С американской стороны — порядка сотни самолетов, в том числе истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2. Помимо этого, австралийские ВВС также присоединятся к учениям.

Ранее стало известно, что КНДР завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию. Отмечалось, что первый за последние пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен.