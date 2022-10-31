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11:16, 31 октября 2022Среда обитания

В Москве стало резко больше одного типа жилья

«Метриум»: новых квартир и апартаментов эконом-класса в Москве стало больше в 3,3 раза

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В сентябре 2022 года на всей территории Москвы стало резко больше квартир и апартаментов в новостройках эконом-класса — предложение в этом сегменте выросло в 3,3 раза, до двух тысяч объектов, по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

В старых границах столицы экспозиция выросла в 4,5 раза, до одной тысячи лотов, а в Новой Москве — в 2,5 раза, до 900 лотов. При этом доля жилья эконом-класса на первичном рынке выросла с двух до пяти процентов, уточнили специалисты. Увеличение предложения подтвердили также в агентстве «НДВ Супермаркет Недвижимости» и риелторской компании Est-a-Tet.

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Тенденцию к росту экспозиции в самом нижнем ценовом сегменте эксперты объясняют изменением структуры спроса. По словам управляющего партнера «Метриума» Надежды Коркки, цены на первичное жилье в Москве с 2020 года выросли на 40-50 процентов, в то время как доходы потенциальных покупателей снизились, а их рублевые сбережения обесценились.

«Это объективно сформировало спрос на самое доступное жилье. Вторая причина — доступная ипотека. Низкие ставки привлекли на рынок клиентов, которые могут позволить купить небольшую студию или однокомнатную квартиру стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей», — пояснила специалистка.

Ранее стало известно, что частным инвесторам в недвижимость стало сложнее зарабатывать на новостройках. Эксперты пояснили, что цены на жилье повышаются медленно, а субсидированная ипотека со ставками менее одного процента или длительная рассрочки не дают демпинговать.

Нина Ташевская
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