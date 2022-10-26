Зарабатывать на новостройках стало сложнее

Forbes: частным инвесторам в недвижимость стало сложнее зарабатывать на новостройках

Частные инвесторы в недвижимость, которые решили приобрести новые квартиры на старте продаж, в ближайшее время не получат прибыль от продажи жилья за счет того, что цены на него повышаются медленно, а субсидированная ипотека со ставками менее одного процента или длительная рассрочки не дают демпинговать. О том, что им стало сложнее зарабатывать на новостройках, сообщил Forbes со ссылкой на экспертов рынка.

Член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев объяснил, что после начала спецоперации на Украине число предложений по переуступкам прав на квартиры резко возросло. Специалисты рынка недвижимости отметили, что в настоящее время приобретение объекта на старте продаж позволяет лишь сохранить вложенные средства. В третьем квартале 2022 года из-за невысокого спроса и субсидированных программ по ипотеке многим инвесторам приходится предлагать жилье по ценам ниже, чем у застройщиков, чтобы найти покупателей — продать его удается не всем. Особенно сильно, по мнению экспертов, страдают те, кто приобретал недвижимость в ипотеку с целью дальнейшей перепродажи, так как платежи по кредиту могут «съедать» прибыль.

Средний размер дисконта составляет, по различным оценкам, 4-15 процентов от стоимости объекта в том же проекте от застройщика, однако некоторым из инвесторов приходится предлагать скидки в размере 20-25 процентов, и в результате их прибыль сводится к нулю либо становится отрицательной. По словам эксперта по недвижимости Александра Шабанова, даже при небольшом дисконте прибыль от продажи инвестиционного жилья будет некрупной и составит 10-15 процентов, а со скидкой до 15 процентов удастся заработать до восьми процентов сверху от первоначальной суммы покупки.

Специалисты отметили, что большинству инвесторов придется занять выжидательную позицию, пока ситуация не улучшится, чтобы не потерять «застрявшие» в новостройках деньги. Они добавили, что большинство из них отложит продажу квартир в новых домах на три года и более, пока рынок не восстановится, и захочет сдавать жилье в аренду, чтобы заработать на нем.

В октябре генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявил, что инвесторы бросились скупать вторичное жилье в России. По словам эксперта, скупка жилья, которая наблюдается в данный момент, — самая масштабная за последние годы.