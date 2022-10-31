Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 31 октября 2022Россия

Российские военные вскрыли ложные позиции ВСУ

РИА Новости: российские военные вскрыли ложные позиции ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российские военные вскрыли ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из военнослужащих.

По его словам, украинские военные сделали ложные позиции из уничтоженной техники — выкопали окопы и поставили сожженные гаубицы «Гвоздика-2С1».

«Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все. Издали создавался вид как будто настоящие», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военные семь раз пытались атаковать позиции Вооруженных сил России на купянском направлении в Харьковской области. Попытки оказались безуспешными, ВСУ были отброшены, заверил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга
Эрдоган рассказал о действии зерновой сделки
Жена сына Бекхэма рассказала о плюсах его ревности
Российские военные вскрыли ложные позиции ВСУ
Суд признал незаконность пометки «склонен к предательству» в военном билете
Власти Кипра изменят визовые правила для россиян
Канье Уэст извинился за слова о смерти Джорджа Флойда от передозировки
Решетова рассказала об отказе от мяса и кожаных сумок
В Молдавии упала сбитая украинской системой ПВО ракета
Названы самые богатые семьи в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.