РИА Новости: российские военные вскрыли ложные позиции ВСУ в Харьковской области

Российские военные вскрыли ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из военнослужащих.

По его словам, украинские военные сделали ложные позиции из уничтоженной техники — выкопали окопы и поставили сожженные гаубицы «Гвоздика-2С1».

«Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все. Издали создавался вид как будто настоящие», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военные семь раз пытались атаковать позиции Вооруженных сил России на купянском направлении в Харьковской области. Попытки оказались безуспешными, ВСУ были отброшены, заверил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.