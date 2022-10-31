Фотомодель Анастасия Решетова пожаловалась на чрезмерные ухаживания со стороны мужчин

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на чрезмерное внимание со стороны мужчин. На эту тему она высказалась в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

26-летняя знаменитость рассказала, что всегда получала множество ухаживаний со стороны мужчин, которым было неважно, находится ли она в романтических отношениях. «Если честно, я избалована этим. Мне безумно нравилось мужское внимание, потому что я недополучила восхищения в детстве. Я подпитывалась этим обожанием со стороны», — пояснила манекенщица.

Гостья шоу призналась, что ранее не могла жить без ежедневных комплиментов, однако на данный момент более не ищет подтверждения своей красоты от окружающих. «По факту я свои дыры закрывала мужским вниманием. Мне была необходима эта любовь, но все это нездоровая история. Сейчас я люблю себя в здоровом отношении», — уточнила телезвезда.

Ранее в октябре Анастасия Решетова также оправдалась за роскошные подарки. «Что плохого в том, что я принимаю подарки и ухаживания от человека, с которым я нахожусь в отношениях? Это криминал? Telegram-каналы воспевают "Героинь Tatler", у которых те же самые богатые мужья и покровители. Почему одна содержанка, а другая — "Героиня Tatler"?» — заявила она.

