Неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил российскую медсестру

В Петербурге неизвестный изнасиловал возвращавшуюся с работы медсестру и забрал ее телефон

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 47-летнюю местную жительницу. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 30 октября медсестра возвращалась с работы домой и села на лавочку в Некрасовском саду, чтобы отдохнуть. Тогда к ней подошел мужчина, напал, надругался над ней и забрал телефон.

Потерпевшая обралась в полицию и написала заявления. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента за совращение 15-летней школьницы в интернете.