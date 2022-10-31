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10:55, 31 октября 2022Силовые структуры

Неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил российскую медсестру

В Петербурге неизвестный изнасиловал возвращавшуюся с работы медсестру и забрал ее телефон

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 47-летнюю местную жительницу. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 30 октября медсестра возвращалась с работы домой и села на лавочку в Некрасовском саду, чтобы отдохнуть. Тогда к ней подошел мужчина, напал, надругался над ней и забрал телефон.

Потерпевшая обралась в полицию и написала заявления. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента за совращение 15-летней школьницы в интернете.

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Екатерина Власова
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