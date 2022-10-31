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14:19, 31 октября 2022Россия

Кремль оценил возможность новых заданий по мобилизации

Песков: нужно ориентироваться на Шойгу по поводу возможности новых заданий по мобилизации
СюжетМинобороны:

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Необходимо ориентироваться на заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Так на вопрос о вероятности новых заданий по мобилизации ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться», — сказал представитель Кремля.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек.

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О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Глава Минобороны также заявил, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.

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Никита Абрамов
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