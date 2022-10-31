Маск ответил на обвинения в увольнении сотрудников Twitter до выплаты бонусов

Маск назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты грантов

Американский миллиардер, основатель Tesla иSpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что сотрудников Twitter уволили до выплаты компенсаций. Об этом он заявил в Twitter.

Бизнесмен отреагировал на репост пользователя @ericuman. Тот опубликовал фрагмент статьи The New York Times, в котором говорится, что Маск решил уволить сотрудников Twitter до 1 ноября, когда происходит выплата гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их заработной платы. «Это неправда», — заявил предприниматель.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск намерен значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов. Позже сам предприниматель на встрече с сотрудниками Twitter опроверг данные том, что он якобы планируют уволить большинство работников компании в случае ее покупки.

При этом 28 октября агентство Bloomberg сообщало, что представителей Twitter Inc. заметили выносящими коробки с вещами из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско.