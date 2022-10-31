Мишустин назначил нового замглавы Минпромторга

Премьер-министр Мишустин назначил Кирилла Лысогорского новым замглавы Минпромторга

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Кирилла Лысогорского новым заместителем главы Министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что Лысогорский возглавлял Департамента промышленности правительства России. На эту должность назначен Ильмир Набиев.

«Директором департамента промышленности правительства России стал Ильмир Набиев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дарью Кирьянову новым замминистра науки и высшего образования России. Кроме того, глава кабмина назначил Вадима Васильева замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.