Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 31 октября 2022Россия

Мишустин назначил нового замглавы Минпромторга

Премьер-министр Мишустин назначил Кирилла Лысогорского новым замглавы Минпромторга

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Кирилла Лысогорского новым заместителем главы Министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что Лысогорский возглавлял Департамента промышленности правительства России. На эту должность назначен Ильмир Набиев.

«Директором департамента промышленности правительства России стал Ильмир Набиев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дарью Кирьянову новым замминистра науки и высшего образования России. Кроме того, глава кабмина назначил Вадима Васильева замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга
Ирину Шейк и Брэдли Купера заподозрили в воссоединении
В Подмосковье арестованы участники попавшей на видео массовой драки
Эрдоган рассказал о действии зерновой сделки
Жена сына Бекхэма рассказала о плюсах его ревности
Российские военные вскрыли ложные позиции ВСУ
Суд признал незаконность пометки «склонен к предательству» в военном билете
Власти Кипра изменят визовые правила для россиян
Канье Уэст извинился за слова о смерти Джорджа Флойда от передозировки
Решетова рассказала об отказе от мяса и кожаных сумок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.