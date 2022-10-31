Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке

Комбат «Востока» Ходаковский призвал взять Павловку и двигаться на Угледар

Основная сложность взятия под контроль Павловки, в данный момент занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ), заключается в общей стратегии организации обороны в селах. Проблему также представляет Угледар. Обстановку в своем Telegram-канале описал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Почему сдали Павловку тогда и приходится брать ее теперь? Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. Сидя в подвале при таком подходе, боец не видит ничего вокруг — только то, что впереди», — указал Ходаковский.

Он рассказал, что противник заехал в село на обычных машинах с фланга и оказался фактически невидим. Тогда же в плен попали немало морпехов — лишь потому что «оказались заложниками организации обороны». Ходаковский напомнил и о том, что совсем рядом находится Угледар, где стоит оптика, и солдаты ВСУ располагают несомненным преимуществом по высоте. Вместе с тем комбат призвал немедленно двигаться на Угледар, поскольку в противном случае защитники Павловки рискуют опять попасть в заложники.

30 октября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ в Донецкой народной республике продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к южным окраинам Павловки. Российские военные также овладели несколькими опорными пунктами и важными высотами.