В Кремле призвали дождаться подробностей по размещению баз НАТО в Финляндии

Песков призвал дождаться «четких формулировок» по размещению баз НАТО в Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном размещении баз НАТО в Финляндии, призвал дождаться подробностей и более «четких формулировок». Цитату приводит РИА Новости.

В частности, представитель Кремля прокомментировал публикацию, согласно которой Финляндия может разместить у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. «Просто они не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. То есть поэтому давайте все же дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать оценки», — призвал Песков.

26 октября финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в канцелярии президента страны сообщила, что согласно закону, подготовленному правительством Финляндии, на ее территории допускают размещение ядерного оружия после вступления в состав альянса. Утверждается, что документ почти готов и скоро будет предоставлен для рассмотрения парламентом.