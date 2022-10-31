В США правлению Байдена предрекли «крутое пике»

Телеведущий Fox News предрек «крутое пике» Байдену при поражении демократов на выборах

Правление президента США Джо Байдена «сходит на нет». Такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни (Stuart Varney).

«Я думаю, что оно уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — предрек он. По словам журналиста, американского лидера сторонятся даже члены его собственной партии. Кроме того, Байдену практически не позволяют выступать на публике, утверждает Варни. «Кто знает, кто в действительности отдает приказы», — подчеркнул он.

Телеведущий также напомнил, что главе Белого дома исполняется 80 лет через три недели. Он обратил внимание на ряд оговорок и ошибочных заявлений, которые Байден сделал за последнюю неделю.

Ранее обозреватель Fox Business Байрон Йорк заявил, что большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Джо Байдена кандидатом на выборах 2024 года. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются американцы, обозреватель назвал высокую инфляцию. В свою очередь, по его словам, у людей нет ощущения, что Байден справляется с трудностями.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории. В этом году ему исполняется 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи.