Рогов сообщил об атаке на подстанцию у ДнепроГЭС

Рогов сообщил об атаке на подстанцию у Днепровской ГЭС в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке на подстанцию, расположенную около Днепровской ГЭС в Запорожье. Его цитирует ТАСС.

По словам Рогова, в городе наблюдаются серьезные перебои с подачей электричества.

Ранее стало известно о взрывах в нескольких городах и регионах Украины, в том числе в Запорожье.

Также в сети появилось видео пожара в районе ДнепроГЭС, в небе видны клубы черного дыма.