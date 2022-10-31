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11:00, 31 октября 2022Россия

Рогов сообщил об атаке на подстанцию у ДнепроГЭС

Рогов сообщил об атаке на подстанцию у Днепровской ГЭС в Запорожье

Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке на подстанцию, расположенную около Днепровской ГЭС в Запорожье. Его цитирует ТАСС.

По словам Рогова, в городе наблюдаются серьезные перебои с подачей электричества.

Ранее стало известно о взрывах в нескольких городах и регионах Украины, в том числе в Запорожье.

Также в сети появилось видео пожара в районе ДнепроГЭС, в небе видны клубы черного дыма.

Крах однополярного мира
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Алевтина Запольская
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