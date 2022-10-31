В Госдуме отреагировали на повышение уровня безопасности в Норвегии
Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин назвал повышение уровня готовности Вооруженных сил (ВС) Норвегии на фоне специальной операции (СВО) России на Украине бряцанием оружием, которое ведет к эскалации. Его слова передает РИА Новости.
«Безусловно, все это искусственное бряцание оружием со стороны стран блока НАТО, которое ведет к эскалации напряженности… Мне кажется, норвежским властям необходимо задуматься о собственном народе, а не быть страной конфликта», — отреагировал депутат.
Он добавил, что Россия имеет достаточно прочные меры безопасности, а оборонный потенциал способен пробить агрессию любого противника. По словам парламентария, подобные действия Норвегии подчеркивают сосредоточение усилий по отношению к России, среди которых возможна и военная составляющая.
31 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что ВС страны перейдут в режим повышенной готовности из-за СВО на Украине. По его словам, задача Вооруженных сил страны — сохранение мира и предотвращение конфликтов в регионе. Мера вступит в силу 1 ноября.