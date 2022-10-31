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19:14, 31 октября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на повышение уровня безопасности в Норвегии

Депутат Госдумы Швыткин назвал «бряцанием оружием» повышение Норвегией уровня безопасности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин назвал повышение уровня готовности Вооруженных сил (ВС) Норвегии на фоне специальной операции (СВО) России на Украине бряцанием оружием, которое ведет к эскалации. Его слова передает РИА Новости.

«Безусловно, все это искусственное бряцание оружием со стороны стран блока НАТО, которое ведет к эскалации напряженности… Мне кажется, норвежским властям необходимо задуматься о собственном народе, а не быть страной конфликта», — отреагировал депутат.

Он добавил, что Россия имеет достаточно прочные меры безопасности, а оборонный потенциал способен пробить агрессию любого противника. По словам парламентария, подобные действия Норвегии подчеркивают сосредоточение усилий по отношению к России, среди которых возможна и военная составляющая.

31 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что ВС страны перейдут в режим повышенной готовности из-за СВО на Украине. По его словам, задача Вооруженных сил страны — сохранение мира и предотвращение конфликтов в регионе. Мера вступит в силу 1 ноября.

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Никита Абрамов
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