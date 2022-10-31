В Госдуме отреагировали на повышение уровня безопасности в Норвегии

Депутат Госдумы Швыткин назвал «бряцанием оружием» повышение Норвегией уровня безопасности

Замглавы комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин назвал повышение уровня готовности Вооруженных сил (ВС) Норвегии на фоне специальной операции (СВО) России на Украине бряцанием оружием, которое ведет к эскалации. Его слова передает РИА Новости.

«Безусловно, все это искусственное бряцание оружием со стороны стран блока НАТО, которое ведет к эскалации напряженности… Мне кажется, норвежским властям необходимо задуматься о собственном народе, а не быть страной конфликта», — отреагировал депутат.

Он добавил, что Россия имеет достаточно прочные меры безопасности, а оборонный потенциал способен пробить агрессию любого противника. По словам парламентария, подобные действия Норвегии подчеркивают сосредоточение усилий по отношению к России, среди которых возможна и военная составляющая.

31 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что ВС страны перейдут в режим повышенной готовности из-за СВО на Украине. По его словам, задача Вооруженных сил страны — сохранение мира и предотвращение конфликтов в регионе. Мера вступит в силу 1 ноября.