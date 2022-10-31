Песков рассказал о планируемой прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь Песков: о прямой линии с президентом Путиным будет сообщено дополнительно

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что о прямой линии с российским главой будет сообщено дополнительно, передает РИА Новости

Ранее Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Глава государства добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.