Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:35, 31 октября 2022Россия

Песков рассказал о планируемой прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь Песков: о прямой линии с президентом Путиным будет сообщено дополнительно
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что о прямой линии с российским главой будет сообщено дополнительно, передает РИА Новости

Ранее Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Глава государства добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 ноября
Махачев назвал ошибку Петра Яна в проигранном бою с американцем
Путин назвал очевидным терактом взрывы на «Северных потоках»
Логопед раскрыла сроки избавления от любого дефекта речи
Минфин США обозначил временные рамки для «потолка цен» на нефть из России
В России изменили правила вывоза красной икры с Камчатки
В России установлен единый минимальный размер довольствия мобилизованных
Песков прокомментировал проблему с выездом россиян после прекращения призыва
Стоимости аренды элитных коттеджей снизилась в Подмосковье
В Чехии заявили о помощи Зеленского России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.