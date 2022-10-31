Пушков прокомментировал контрабанду предназначенного для Украины финского оружия

Сенатор Пушков назвал полезной для финнов информацию о контрабанде оружия для Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о контрабанде финского оружия, предназначенного для Украины. Об этом он написал в своем Telegram.

Так, сенатор назвал информацию о том, что оружие попало в руки финских преступников, полезной для политиков и граждан страны. «Чтобы иллюзий особых не было», — отметил он.

Ранее Национальное бюро расследований (NBI) Финляндии заявило, что занимается изучением пути поставок через страну оружия, предназначенного Украине. Стало известно, что оно осело в стране в руках преступников. Поставляемое разными странами оружие на Украину также обнаружили в Нидерландах, Швеции и Дании.