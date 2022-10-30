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16:38, 30 октября 2022Мир

В Финляндии начали расследование контрабанды предназначенного для Украины оружия

В Финляндии контрабандное оружие для Украины осело в руках местных преступников

Фото: Essi Lehto / Reuters

В Финляндии Национальное бюро расследований (NBI) занимается изучением пути поставок через страну оружия, предназначенного Украине, сообщил старший детектив NBI Кристер Ольгрен. В интервью телекомпании Yle он заявил, что оружие осело в стране в руках преступников.

Ольгрен уточнил, что у следственных органов есть достаточно доказательств того, что оружие (в том числе штурмовые винтовки), оказавшиеся в руках финских преступников, предназначалось Украине.

«Поставляемое разными странами оружие на Украину также обнаружили в Нидерландах, Швеции и Дании. Мы видим, что это оружие уже попадает в Финляндию», — прокомментировал Ольгрен. По его словам, в Финляндии уже существуют способы наладить незаконный оборот оружия с Украины.

Представитель NBI добавил, что в стране действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, входящие в состав более крупных международных организаций. И одна из них имеет филиал в крупных украинских городах.

Ранее Украина попросила США надавить на Израиль для предоставления военной помощи. Кроме того, Киев настаивает, чтобы Вашингтон тщательно проверил соблюдение Израилем антироссийских санкций.

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Вера Владзиевская
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