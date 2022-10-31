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13:38, 31 октября 2022Наука и техника

В России рассказали о готовности отразить атаку на Черноморский флот

Историк Болтенков заявил, что Россия была готова отразить атаку на Черноморский флот

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В России были готовы отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот (ЧФ), совершенную в ночь на 29 октября. Об этом в колонке для «Известий» рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Специалист отметил, что речь идет о комбинированной авиационно-морской атаке на военные и гражданские объекты в Севастополе, которая была успешно пресечена действиями Вооруженных сил России.

По его словам, «террористы допустили ряд серьезных ошибок».

«Первая заключается в том, что использование нового оружия имеет наибольший эффект, когда оно используется внезапно и в первый раз. А данные катера-беспилотники уже некоторое время назад применялись против ЧФ, один из них попал в руки российских специалистов, был обследован и изучен. Соответственно, использование такого средства нападения ожидалось», — добавил эксперт.

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Болтенков также напомнил, что в России уделяют отдельное внимание борьбе с диверсионными средствами противника. «На флоте было создано направление борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, созданы боевые подразделения морского антитеррора, разнообразные боевые системы (например, противодиверсионные катера типа "Грачонок") и так далее», — отметил специалист.

Ранее Минобороны России сообщило, что обнаружило и подняло на поверхность обломки беспилотников, которые были задействованы в атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя.

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Иван Потапов
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