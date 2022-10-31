Названы способы сделать секс одновременно безопасным и страстным

Vice: секс-эксперты дали совет воспринимать контрацептивы как часть интимных игр

Секс-эксперты посоветовали использовать средства контрацепции в интимных играх, чтобы сделать секс одновременно безопасным и страстным. В статье изданию Vice специалисты назвали способы разнообразить интимную жизнь.

Врач семейной медицины Кристен Марк отметила, что забота о здоровье партнера показывает, насколько человеку важен его избранник. По ее мнению, осознание того, что интимная близость не обернется проблемами в виде болезней или нежелательной беременности, делает ее еще более желанной. К тому же Марк дала совет воспринимать контрацептивы как часть интимной игры, а не то, что может этой игре помешать.

Так, по словам специалистов, вагинальная противозачаточная пленка может способствовать увеличению времени для предварительных ласк, так как заниматься сексом после ее введения во влагалище можно лишь через 15 минут. Спермициды также могут стать частью сексуальной игры, считает клинический сексолог и специалист по отношениям Дебра Лайно. Она рассказала, что у пары будет достаточно времени, чтобы придумать чем заняться, пока спермицид начнет действовать. Она посоветовала использовать это средство контрацепции как часть прелюдии. Например, партнер может сам втирать крем во влагалище женщины.

Надевание презерватива на партнера может превратиться в самостоятельный половой акт. Хитрость заключается в том, чтобы смешать это с мастурбацией. К тому же презерватив можно надевать ртом Эрика Смит секс-педагог

Эксперты уверены, что презервативы должны быть во всех частях дома на расстоянии вытянутой руки. Основатель социальной секс-платформы Синди Галлоп рассказала: «Если мы начнем заниматься этим на диване в гостиной, мне нужно будет только дотянуться до декоративной коробки на журнальном столике, чтобы взять презерватив».

Новым чувственным опытом может стать и использование внутреннего презерватива. Так, Марк посоветовала надевать их мужчинам на пальцы, а те уже должны размещать средства защиты внутри партнерши. Главное, делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить презерватив, например, длинными ногтями.

Процесс надевания презерватива можно сопровождать «грязными фразами», чтобы больше раззадорить себя и партнера Хизер Шеннон сексопатолог

Латексные салфетки для оральных ласк можно использовать не только на половых органах, но и на других частях тела — подмышках, сосках, бедрах, так как салфетки приятны на ощупь, отметила Марк. Также для усиления сексуальных эмоций эксперт посоветовала надевать латексное нижнее белье.

Для тех, кто использует противозачаточные таблетки, также существует способ усилить эмоции. Сексолог Джессика О'Рейли посоветовала мужчинам в нужное время напоминать избранницам, что пришло время принять таблетку. Но делать следует с помощью сексуальных сообщений: «Это твое ежедневное напоминание, что ты мне нравишься!», «Это твое ежедневное напоминание, что я думаю о тебе», «Это твое ежедневное напоминание, что, когда я вернусь домой, я тебя разорву».

Блогер из Сиэтла, 29-летняя Бриттани поделилась своим опытом сексуальных игр. «Каждый раз, когда мне нужно было вставить новое противозачаточное кольцо, это делал мой мужчина. Каждый раз он приближался к точке G. И каждый раз я знала, что у меня будет оргазм. У меня выработался рефлекс, словно у собаки Павлова на использование противозачаточного средства», — призналась она.

Ранее эксперт раскрыла секреты бурной личной жизни пар в возрасте старше 50 лет. Она рассказала, что те пары, которые ходят на свидание или имеют общие увлечения, более счастливы в интимном плане.