Назван гонорар Карелина за единственный в карьере бой по правилам MMA

Карелин заработал 300 тысяч долларов за единственный в карьере бой по правилам MMA

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заработал 300 тысяч долларов за единственный в карьере бой по правилам смешанных единоборств (MMA). Такие цифры «Матч ТВ» назвал Магомедхан Гамзатханов, который был секундантом россиянина в том поединке.

По его словам, гонорар по тем временам был большим. «И все деньги до копейки он отдал в федерацию борьбы», — рассказал Гамзатханов.

В поединке по правилам MMA Карелин в феврале 1999 года встретился с японцем Акирой Маэдой. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Ранее 31 октября Карелин выступил с критикой ММА. Борец отказался считать смешанные единоборства видом спорта и сравнил их со смесью водки с пивом.