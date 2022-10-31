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10:52, 31 октября 2022Спорт

Карелин отказался считать MMA видом спорта

Карелин отказался считать MMA видом спорта и сравнил борьбу со смесью водки с пивом
Александр Карелин

Александр Карелин. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин раскритиковал смешанные единоборства (MMA). Его слова доступны на YouTube-канале Ольги Кравцовой.

Карелин отказался считать MMA видом спорта и сравнил их со смесью водки с пивом. «Возникают плохо прогнозируемые последствия — немного пропорции не соотнес, и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден», — заявил он. Карелин отметил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина.

Главной спортивной организацией, проводящей поединки по смешанным единоборствам, является Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В промоушене выступает более 30 россиян.

22 октября россиянин Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.

Дарья Коршунова
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