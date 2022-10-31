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14:18, 31 октября 2022Россия

В Кремле высказались о контактах с ООН и Турцией по зерновой сделке

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о продолжении контактов с ООН по зерновой сделке
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Россия продолжает контакты с Организацией объединенных наций (ООН) и Турцией по вопросам зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Так в Кремле ответили на вопрос журналистов о возобновлении действия соглашения. При этом, Песков напомнил, что к срыву сделки привели действия Украины.

«Здесь надо исходить, что эти действия украинской стороны привели к тому, что сделка сорвана», — заявил представитель президента.

Ранее Минобороны объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

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Валерий Розенберг
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