Ирину Шейк и Брэдли Купера заподозрили в воссоединении

Ирину Шейк заподозрили в воссоединении с Брэдли Купером из-за совместного выхода в свет

Российская супермодель Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении романа с американским актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летнюю манекенщицу заподозрили в воссоединении с бывшим возлюбленным после их нескольких совместных появлений на публике. Например, вместе пара посетила модное мероприятие, организованное брендом Self Portrait, которое состоялось в Нью-Йорке. Купер сопроводил Шейк, которая для выхода в свет выбрала розовый твидовый костюм в сочетании с чулками.

При этом модель и актер никак официально не комментировали слухи о возобновлении романтических отношений.

В июне 2019 года стало известно, что Шейк и Купер расстались после четырех лет отношений. Пара согласилась оформить равноправную опеку над их дочерью Леей де Сейн. СМИ сообщали, что причиной разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».