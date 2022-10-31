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13:22, 31 октября 2022Ценности

Ирину Шейк и Брэдли Купера заподозрили в воссоединении

Ирину Шейк заподозрили в воссоединении с Брэдли Купером из-за совместного выхода в свет

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении романа с американским актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летнюю манекенщицу заподозрили в воссоединении с бывшим возлюбленным после их нескольких совместных появлений на публике. Например, вместе пара посетила модное мероприятие, организованное брендом Self Portrait, которое состоялось в Нью-Йорке. Купер сопроводил Шейк, которая для выхода в свет выбрала розовый твидовый костюм в сочетании с чулками.

При этом модель и актер никак официально не комментировали слухи о возобновлении романтических отношений.

В июне 2019 года стало известно, что Шейк и Купер расстались после четырех лет отношений. Пара согласилась оформить равноправную опеку над их дочерью Леей де Сейн. СМИ сообщали, что причиной разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».

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Майя Пономаренко
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