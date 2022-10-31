Стало известно о попытке ВСУ прорвать оборону на бериславском направлении

Херсонские власти заявили о попытках ВСУ прорвать оборону на бериславском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать линию обороны на бериславском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам представителя местных властей, в результате столкновения было уничтожено два танка украинской армии.

Ранее стало известно о попытке ВСУ прорваться на николаево-криворожском направлении. В результате действий российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции.