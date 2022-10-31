Россиянин во время ремонта обнаружил в подполе останки убитого мужчины

Житель Кургана во время ремонта обнаружил в подполе останки убитого в 2017 году россиянина

Житель Кургана во время ремонта обнаружил в подполе дома останки убитого мужчины. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по городу Кургану.

Экспертиза показала, что тело пролежало в земле несколько лет. Полицейские выяснили, что убитый вел асоциальный образ жизни и ранее проживал в этом доме. В октябре 2017 года во время застолья он поссорился со знакомым, пришедшим к нему в гости. Тот убил его и спрятал его тело в подполе.

Благодаря совместным усилиям следователей, криминалистов и оперативников личность предполагаемого убийцы была установлена — им оказался неоднократно судимый мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Известно, что ранее он отбывал наказание за убийство, кражи и грабеж.

Следователь регионального управления СКР по Курганской области возбудил в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии.

21 апреля сообщалось, что в лесу под Иркутском рабочие нашли останки пропавшего мужчины в перевернутом авто.