В МИД высказались о неисполнении Украиной обязательств зерновой сделки

Посол России в Турции заявил, что Москва не видит выполнения обязательств зерновой сделки

Москва фиксирует факты неисполнения обязательств в рамках зерновой сделки со стороны участников соглашения, в том числе и со стороны Украины. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, сообщает РИА Новости.

«Реализация части [зерновой сделки], связанной с Украиной, кажется хорошей — 8,5 миллиона тонн зерна покинули украинские порты. Что касается экспорта из России, то здесь пока серьезных изменений нет. Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок», — высказался дипломат.

Посол МИД России также отметил, что Москва не может получать платежи за экспортные товары из-за наложенных Западом санкций.

Вечером 30 октября Киев, Анкара и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки. Стороны без участия Москвы договорились, что 31 октября по гуманитарному коридору пройдут 14 судов.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.