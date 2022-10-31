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12:45, 31 октября 2022Бывший СССР

В Днепре перекрыли движение по Южному мосту

Южный мост в Днепре перекрыли для всех видов транспорта в обе стороны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Саня Натрус / Wikimedia

В Днепре временно перекрыто движение всех видов транспорта по Южному мосту. Таким образом, автомобилям нельзя двигаться по этому объекту в обе стороны. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные СМИ.

В городском департаменте транспорта объяснили такое решение мерами безопасности.

Ранее стало известно, что в Днепре и Павлограде оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Днепропетровской областной военной администрации уточнили, что это произошло после ракетных ударов. Помимо этого, появились данные о введении на Украине экстренных мер отключения электроэнергии. В офисе президента рассказали, что системы ПВО не смогли отбить все ракеты, и некоторые из них попали по объектам критической инфраструктуры.

31 октября в нескольких областях Украины — Полтавской и Винницкой — были слышны взрывы. Кроме того, о взрывах сообщали в Киевской и Днепропетровской областях. В этих регионах работали системы ПВО. Ранее власти Украины также объявили воздушную тревогу в Киеве и в ряде центральных областей страны.

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Варвара Кошечкина
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