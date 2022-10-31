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13:19, 31 октября 2022Мир

Эрдоган рассказал о действии зерновой сделки

Эрдоган заявил, что с Украины вывезли 9,3 миллиона тонн зерна по зерновому коридору

Фото: Turkish presidency Office / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о действии зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Политик отметил, что на данный момент по зерновому коридору вывезли 9,3 миллиона тонн зерновых, в связи с чем, по его словам, соглашение поспособствовало снижению продовольственного кризиса.

Ранее турецкий лидер заявил о намерении продолжить соблюдение зерновой сделки.

До этого, 29 октября, Москва приостановила свое участие в соглашении. Уточнялось, что такой шаг был предпринят после атаки беспилотников на суда Черноморского флота. Министерство обороны России назвало произошедшее в черноморской акватории террористическим актом.

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Виктория Кондратьева
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