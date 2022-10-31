Стилистка дала советы по домашнему уходу за волосами и разозлила подписчиков

Стилистка салона красоты Emmie Hair Salon призвала использовать профессиональные шампуни

Стилистка (имя и фамилия неизвестны) из салона красоты Emmie Hair Salon, расположенный в городе Перт, Шотландия, дала советы по домашнему уходу за волосами и разозлила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на странице парикмахерской в TikTok.

В первую очередь специалистка призвала зрителей отказаться от применения дешевых шампуней, купленных в супермаркете. Вместо них лучше сделать выбор в пользу профессиональных продуктов.

Кроме того, эксперт порекомендовала всегда мыть голову два раза и после этого расчесывать волосы только расческой бренда Tangle Teezer, поскольку мягкие зубцы не повреждают структуру влажных прядей. Вдобавок она посоветовала при укладке локонов феном или плойкой всегда использовать термозащиту и резинки, изготовленные из шелка.

Подписчики не согласились с лайфхаками парикмахера по поводу отказа от шампуней из супермаркета, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Не все могут себе позволить дорогие профессиональные средства», «Я много лет пользуюсь дешевым шампунем. У меня всегда были густые и блестящие волосы», «Я доволен тем, что шампунь за 1 фунт стерлингов (около 71 рубля) до сих пор хорошо влияет на состояние моих волос», — высказывались они.

Ранее стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов.