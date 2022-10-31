Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:54, 31 октября 2022Ценности

Стилистка дала советы по домашнему уходу за волосами и разозлила подписчиков

Стилистка салона красоты Emmie Hair Salon призвала использовать профессиональные шампуни

Фото: Gerald Matzka / Globallookpress.com

Стилистка (имя и фамилия неизвестны) из салона красоты Emmie Hair Salon, расположенный в городе Перт, Шотландия, дала советы по домашнему уходу за волосами и разозлила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на странице парикмахерской в TikTok.

В первую очередь специалистка призвала зрителей отказаться от применения дешевых шампуней, купленных в супермаркете. Вместо них лучше сделать выбор в пользу профессиональных продуктов.

Материалы по теме:
Красота спасет мир. Как бьюти-блогеры из России научили миллионы людей ухаживать за собой и стали мировыми звездами?
Красота спасет мир.Как бьюти-блогеры из России научили миллионы людей ухаживать за собой и стали мировыми звездами?
9 сентября 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Кроме того, эксперт порекомендовала всегда мыть голову два раза и после этого расчесывать волосы только расческой бренда Tangle Teezer, поскольку мягкие зубцы не повреждают структуру влажных прядей. Вдобавок она посоветовала при укладке локонов феном или плойкой всегда использовать термозащиту и резинки, изготовленные из шелка.

Подписчики не согласились с лайфхаками парикмахера по поводу отказа от шампуней из супермаркета, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Не все могут себе позволить дорогие профессиональные средства», «Я много лет пользуюсь дешевым шампунем. У меня всегда были густые и блестящие волосы», «Я доволен тем, что шампунь за 1 фунт стерлингов (около 71 рубля) до сих пор хорошо влияет на состояние моих волос», — высказывались они.

Ранее стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
МЧС предупредило москвичей об опасности
Россиянка заподозрила 25-летнюю дочь в надругательстве над трехлетним ребенком
Россияне назвали самые атмосферные города страны для осенних поездок
На Украине ввели экстренные меры из-за взрывов
Анастасия Решетова оправдалась за роскошные подарки
Россиянка обвинила знакомого в изнасиловании и получила приговор
Российский школьник впал в кому на детской площадке
В Москве произошла массовая отмена рейсов
Тиктокер нашел отвратительную причину отказаться от мебели с рук
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.