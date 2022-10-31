ОПЕК предсказала снижение добычи нефти в России до 2027 года

ОПЕК предсказала России снижение добычи нефти до 2027 года в своем долгосрочном прогнозе World Oil Outlook, опубликованном на сайте организации.

Производство нефти в России будет падать из-за эмбарго в ряде стран, опасений вторичных санкций у стран-импортеров и слабого внутреннего рынка, считают аналитики. Наибольшее влияние на добычу окажет полный запрет импорта российской нефти европейскими странами, который вступит в силу 5 декабря.

В ОПЕК прогнозируют, что к 2027 году в России будут производить 10,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 10,8 миллиона баррелей в сутки в 2021 году. Дальше добыча начнет постепенно расти за счет внутренних инвестиций и крупного проекта в Восточной Сибири. Однако прошлогоднего уровня добыча не достигнет даже к 2045 году, уверены аналитики ОПЕК — к этому времени производство восстановится лишь до 10,4 миллиона баррелей в сутки.

В начале октября альянс ОПЕК+, в который входят крупнейшие производители нефти Саудовская Аравия и Россия, решил сократить квоты на добычу сразу на 2 миллиона баррелей в сутки. Решение было принято на фоне угрозы рецессии в мировой экономике и вызвало осуждение со стороны США. Американские власти посчитали эту меру ответом России на введенный ранее западными странами потолок цен.