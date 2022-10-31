Эрдоган указал на неравные возможности у России и Украины в зерновой сделке

Эрдоган признал отсутствие у России возможности экспортировать зерно так же, как Украина

Россия колеблется в вопросе экспорта зерна по Черному морю из-за того, что Москве не предоставлены аналогичные возможности для беспрепятственного экспорта сельскохозяйственной продукции, какие есть сейчас у Киева. На неравные возможности в зерновой сделке указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Интерфакс».

«Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству», — признал он, выступая на медицинском саммите в Стамбуле.

Ранее Эрдоган отметил, что Турция и ООН намерены позволить Украине экспортировать зерно морским путем без участия России, чтобы снизить угрозу продовольственного кризиса.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.